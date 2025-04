Cina Yunnan citta’ di Mangshi celebra festival di spruzzi d’acqua

festival degli spruzzi d’acqua e’ andato in scena nello Yunnan, in Cina. E’ considerata una delle feste piu’ importanti dei gruppi etnici del sud-ovest della Cina, durante la quale le persone si spruzzano a vicenda con l’acqua, augurandosi felicita’ e fortuna. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6092096/6092096/2025-04-14/Cina-Yunnan-citta-di-Mangshi-celebra-festival-di-spruzzi-d-acqua Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Yunnan, citta’ di Mangshi celebra festival di spruzzi d’acqua Leggi su Romadailynews.it Quest’anno ildeglie’ andato in scena nello, in. E’ considerata una delle feste piu’ importanti dei gruppi etnici del sud-ovest della, durante la quale le persone si spruzzano a vicenda con l’acqua, augurandosi felicita’ e fortuna. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6092096/6092096/2025-04-14/-citta-di--di--d-acqua Agenzia Xinhua

