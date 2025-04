Agi.it - Il 'sudoku' dei partiti sul ReArm Europe

AGI - Quello delle mozioni sulappare sempre di più un rebus per abili solutori. Gli schieramenti sono, infatti, attraversati da sensibilità molto diverse fra loro che mettono in luce le distanze fra i, anche all'interno delle singole coalizioni. Le posizioni sono ormai definite, anche in virtù della quadra trovata all'interno del centrodestra su un testo unitario. Le opposizioni, invece, hanno deciso da giorni di marciare divise presentando ognuna la propria mozione. Si va dalla richiesta di accelerare sul piano di riarmo formulata da Azione, alla proposta di cancellazione dele della sua sostituzione con investimenti in sanità, lavoro, sostegno alle imprese e istruzione dei Cinque Stelle. In mezzo resta il Partito Democratico alle prese con lo scontro interno fra la maggioranza interna e l'ala riformista.