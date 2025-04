30 giorni 30 micro cambiamenti la mia vita è cambiata con la regola dell’1

dell'1%, un dettaglio alla volta. Una stanza ordinata, un'email in meno, cinque respiri profondi prima di rispondere. Dopo 30 giorni, guardando indietro, mi sono accorto che non ero più la stessa persona. E no, non ho dovuto stravolgere nulla. Solo scegliere, ogni giorno, un gesto intenzionale.Cos'è la regola dell'1% e perché è così efficaceIl principio si basa sull'effetto composto: piccoli miglioramenti quotidiani creano risultati esponenziali.James Clear, autore di Atomic Habits, ha dimostrato che migliorarsi dell'1% ogni giorno porta a una trasformazione del 37% in un anno.La ricerca della Stanford University sostiene che piccole abitudini hanno più probabilità di durare rispetto ai grandi cambiamenti improvvisi.

