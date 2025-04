Alla scoperta delle tradizioni pugliesi con le masterclass e i laboratori di Iteg svela la Puglia on the road

Iteg, l’evento dedicato al Turismo Enogastronomico Italiano e all’Hospitality, dal 16 al 18 maggio a Nardò presenta anche Iteg svela la Puglia on the road, un Hub esperienziale che avrà un suo luogo dedicato presso l'outdoor del Castello Acquaviva di Nardò, 100 mq allestiti per. Lecceprima.it - Alla scoperta delle tradizioni pugliesi con le masterclass e i laboratori di "Iteg svela la Puglia on the road" Leggi su Lecceprima.it NARDO' -, l’evento dedicato al Turismo Enogastronomico Italiano e all’Hospitality, dal 16 al 18 maggio a Nardò presenta anchelaon the, un Hub esperienziale che avrà un suo luogo dedicato presso l'outdoor del Castello Acquaviva di Nardò, 100 mq allestiti per.

Ne parlano su altre fonti old out per il primo weekend di “Madreterra Fest”, viaggio tra sapori e tradizioni di Capitanata.. La Fiera dei Sapori d’Italia porta a Frascati Max Mariola e Giorgione alla scoperta dei prodotti tipici e della tradizione. Alla scoperta delle tradizioni pugliesi con le masterclass e i laboratori di iTEG svela la Puglia on the road: l’Hub di iTEG dal 16 al 18 maggio a Nardò. Festival delle Radici Pugliesi in Svizzera: alla scoperta delle tradizioni di Grottaglie.

Si apprende da gaeta.it: Alla scoperta della Puglia: il tour in e-bike che unisce storia e natura - Il tour “Rotta dei Due Mari” si snoda in un’area ricca di storia e tradizioni pugliesi. Partendo dalla storica Polignano ... i partecipanti si avventureranno in un itinerario che li porterà a scoprire ...

lagazzettadelmezzogiorno.it riferisce: Tradizioni e cantine, un viaggio a Conversano - Previste anche visite dai produttori e degustazione di prodotti tipici Viaggio alla scoperta delle tradizioni e delle cantine pugliesi, con la rassegna “Tradizioni e Cantine”, organizzata dall ...

Come scrive luceraweb.eu: Tradizioni artistiche pugliesi, tesori da riscoprire - Le tradizioni artistiche pugliesi rappresentano un patrimonio culturale di inestimabile valore. La regione vanta secoli di storia artigianale che si esprime attraverso ceramiche, tessuti, intagli del ...