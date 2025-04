La settimana di Pasqua inizia con i temporali è allerta meteo

allerta meteo per temporali di livello Giallo valido dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, martedì 15 aprile. Sui quadranti centro-settentrionali della Campania e, in. Casertanews.it - La settimana di Pasqua inizia con i temporali: è allerta meteo Leggi su Casertanews.it La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso diperdi livello Giallo valido dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, martedì 15 aprile. Sui quadranti centro-settentrionali della Campania e, in.

