Addio a Jean Marsh è morta la star di ‘Su e giù per le scale’ e ‘Doctor Who’

Dalla cameriera Rose di Su e giù per le scale alla regina Bavmorda di Willow: l'attrice britannica si è spenta a 90 anni, lasciando un segno indelebile tra teatro, cinema e televisione

