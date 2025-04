Cosa succederà in Campania nel dopo De Luca

Il governatore aveva assicurato di voler andare avanti sulla strada del terzo mandato, anche contro la linea della segretaria PD, fermamente contraria a una ricandidatura. Il Partito Democratico avrà ora la possibilità di lavorare al tavolo di coalizione in vista del voto, libero dall'ombra di De Luca, ma con la consapevolezza che ora anche la Campania è contendibile dal centrodestra. Il modello di Napoli Il "modello" rimane quello di Napoli, con la coalizione formata da PD, M5S e AVS e un candidato o candidata di "area", ovvero non iscritto a nessuno dei tre partiti. AGI - La sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la legge campana sul terzo mandato fa tirare un sospiro di sollievo a Elly Schlein e ai vertici del PD, che vedono allontanarsi lo spettro di una sfida contro il presidente uscente Vincenzo De Luca. Il governatore aveva assicurato di voler andare avanti sulla strada del terzo mandato, anche contro la linea della segretaria PD, fermamente contraria a una ricandidatura. Il Partito Democratico avrà ora la possibilità di lavorare al tavolo di coalizione in vista del voto, libero dall'ombra di De Luca, ma con la consapevolezza che ora anche la Campania è contendibile dal centrodestra. Il modello di Napoli Il "modello" rimane quello di Napoli, con la coalizione formata da PD, M5S e AVS e un candidato o candidata di "area", ovvero non iscritto a nessuno dei tre partiti.

