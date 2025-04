Iodonna.it - Una performance ai limiti della realtà, con outfit da urlo e coreografie degne della regina del pop contemporaneo.

Un ritorno in grande stile. Lady Gaga si è esibita al Coachella venerdì 11 aprile, headliner del primo giorno di festival, portando in scena unamozzafiato che ha unito teatro, musica e arte in un turbine di emozioni visive e sonore. Al culmine dell’esibizione, durante Poker Face, Gaga ha dato vita a una coreografia ispirata a una partita a scacchi, mentre ballerini in costume si muovevano come pedine viventi in un’atmosfera tra il cyberpunk e il gotico. La folla, centinaia di migliaia di persone da ogni parte del mondo, ha assistito a uno show a dir poco visionario. Un evento che molti definiscono già come una delle migliorinella storia del festival, nonostante l’organizzazione dell’evento abbia lasciato alcuni fan scontenti. Lady Gaga: canzoni, età, Venezia 2024, Bruno Mars, tour, Joker 2 guarda le foto Mayhem e metamorfosi: il viaggio di Lady Gaga tra i successi e l’oscuritàReduce dal lancio del suo ultimo album Mayhem, Lady Gaga ha proposto unadi circa due ore, in cui ha alternato nuove tracce dance-pop a pietre miliari del proprio repertorio, come Paparazzi e Bad Romance.