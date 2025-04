Giro d’Abruzzo 2025 la startlist e chi parteciperà Due le formazioni del World Tour

Giro d’Abruzzo 2025, corsa organizzata da RCS Sport in programma dal 15 al 18 aprile. Si tratta di un appuntamento primaverile di grande rilievo, in quanto offre ampio spazio non solo ai corridori più giovani, ma anche a quelli che al momento stanno faticando ad emergere.La competizione rappresenta in tal senso uno step importante in vista del grande appuntamento del Giro d’Italia, quest’anno pianificato da venerdì 9 maggio a domenica 1 giugno. Stando alla startlist, il gruppo di atleti comprenderà due formazioni del World Tour, undici team Continental e cinque compagini Professional.Ricordiamo che il vincitore raccoglierà l’eredità di Alexey Lutsenko, grande trionfatore della scorsa edizione. Di seguito la start list provvisoria.Giro d’Abruzzo 2025: LA startlist PROVVISORIAISRAEL PREMIER TECH ACADEMY1 BENNETT George2 EDINGER Roei3 FAINGEZICHT Emry4 KRETSCHY Moritz5 TARLING Luke Finlay6 WATTS Kiaan7 WILLIAMS StephenBIESSE – CARRERA – PREMAC ?11 DATI Tommaso12 AGOSTINACCHIO Filippo13 ARRIGHETTI Nicolò14 BESSEGA Tommaso15 BICELLI Michele16 GRIMOD Etienne17 GRUSZCZYNSKI FilipGENERAL STORE – ESSEGIBI – F. Oasport.it - Giro d’Abruzzo 2025: la startlist e chi parteciperà. Due le formazioni del World Tour Leggi su Oasport.it È quasi tutto pronto per il, corsa organizzata da RCS Sport in programma dal 15 al 18 aprile. Si tratta di un appuntamento primaverile di grande rilievo, in quanto offre ampio spazio non solo ai corridori più giovani, ma anche a quelli che al momento stanno faticando ad emergere.La competizione rappresenta in tal senso uno step importante in vista del grande appuntamento deld’Italia, quest’anno pianificato da venerdì 9 maggio a domenica 1 giugno. Stando alla, il gruppo di atleti comprenderà duedel, undici team Continental e cinque compagini Professional.Ricordiamo che il vincitore raccoglierà l’eredità di Alexey Lutsenko, grande trionfatore della scorsa edizione. Di seguito la start list provvisoria.: LAPROVVISORIAISRAEL PREMIER TECH ACADEMY1 BENNETT George2 EDINGER Roei3 FAINGEZICHT Emry4 KRETSCHY Moritz5 TARLING Luke Finlay6 WATTS Kiaan7 WILLIAMS StephenBIESSE – CARRERA – PREMAC ?11 DATI Tommaso12 AGOSTINACCHIO Filippo13 ARRIGHETTI Nicolò14 BESSEGA Tommaso15 BICELLI Michele16 GRIMOD Etienne17 GRUSZCZYNSKI FilipGENERAL STORE – ESSEGIBI – F.

