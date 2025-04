Pd umiliato da Calenda Seguono Conte come fosse il leader E difende Meloni

Calenda si distingue ancora una volta dal resto dell'opposizione. “La posizione di Movimento 5 Stelle, Avs e Partito democratico, che ormai segue Giuseppe Conte come fosse il leader, sono destinate a portare all'isolamento e all'indebolimento dell'Italia sia a livello internazionale che economico. Nei prossimi anni saremo chiamati a decidere su una Nato europea, che in Italia divide profondamente i due poli. E allora vedremo. Speriamo che il Pd abbia il coraggio di cambiare linea. Senza un centro europeista ragionevole, nei prossimi anni il Paese si avviterà in una spirale di recessione e isolamento”, le parole del leader di Azione in un'intervista al Qn. Quindi alle regionali Decaro sì e Fico no? "Esatto. Il nostro approccio - è la risposta dell'ex ministro - è sempre lo stesso, come sul piano nazionale: appoggiare candidati moderati e riformisti su programmi moderati e riformisti”. Iltempo.it - Pd umiliato da Calenda: “Seguono Conte come fosse il leader”. E difende Meloni Leggi su Iltempo.it Carlosi distingue ancora una volta dal resto dell'opposizione. “La posizione di Movimento 5 Stelle, Avs e Partito democratico, che ormai segue Giuseppeil, sono destinate a portare all'isolamento e all'indebolimento dell'Italia sia a livello internazionale che economico. Nei prossimi anni saremo chiamati a decidere su una Nato europea, che in Italia divide profondamente i due poli. E allora vedremo. Speriamo che il Pd abbia il coraggio di cambiare linea. Senza un centro europeista ragionevole, nei prossimi anni il Paese si avviterà in una spirale di recessione e isolamento”, le parole deldi Azione in un'intervista al Qn. Quindi alle regionali Decaro sì e Fico no? "Esatto. Il nostro approccio - è la risposta dell'ex ministro - è sempre lo stesso,sul piano nazionale: appoggiare candidati moderati e riformisti su programmi moderati e riformisti”.

