Canovi avvisa Conte Se il Napoli non vince stasera…

Canovi ha parlato in ottica lotta scudetto analizzando la situazione del Napoli di Conte a cui ha mandato un avviso ben precisoDario Canovi, avvocato e operatore di mercato, intervistato da TuttoMercatoWeb.com ha espresso le sue idee sulla lotta scudetto che è ormai entrata nel vivo a poche giornate dalla fine del campionato. È una corsa a due tra Inter e Napoli, con i nerazzurri ancora impegnati su tutti i fronti mentre gli azzurri hanno solo l’impegno del campionato. Proprio ai partenopei Canovi ha rivolto un avvertimento.STASERA TOCCA AL Napoli. DEVE vinceRE PER CONTINUARE AD INSEGUIRE IL SOGNO SCUDETTO – «Se non vince stasera il distacco diventa ampio. Anche se per caso dovesse solo pareggiare la distanza diventerebbe notevole».L’INTER VEDE IL TRAGUARDO PIÙ VICINO – «Tanto dipenderà da oggi. Internews24.com - Canovi avvisa Conte: «Se il Napoli non vince stasera…» Leggi su Internews24.com di Redazioneha parlato in ottica lotta scudetto analizzando la situazione deldia cui ha mandato un avviso ben precisoDario, avvocato e operatore di mercato, intervistato da TuttoMercatoWeb.com ha espresso le sue idee sulla lotta scudetto che è ormai entrata nel vivo a poche giornate dalla fine del campionato. È una corsa a due tra Inter e, con i nerazzurri ancora impegnati su tutti i fronti mentre gli azzurri hanno solo l’impegno del campionato. Proprio ai partenopeiha rivolto un avvertimento.STASERA TOCCA AL. DEVERE PER CONTINUARE AD INSEGUIRE IL SOGNO SCUDETTO – «Se nonstasera il distacco diventa ampio. Anche se per caso dovesse solo pareggiare la distanza diventerebbe notevole».L’INTER VEDE IL TRAGUARDO PIÙ VICINO – «Tanto dipenderà da oggi.

Ne parlano su altre fonti Canovi: “Conte via a fine anno? Dipende da una cosa. Kvara? Il Napoli ha sbagliato…”. Roccati: “Il Napoli di Conte vincerà lo scudetto. Meret attaccato ingiustamente". "Scudetto? Se il Napoli non vince stasera...": Dario Canovi avvisa Conte. Canovi avvisa Conte: «Se il Napoli non vince stasera...». Dario Canovi: "Thiago Motta? Ok le critiche, ma non gli attacchi a livello umano". D.Canovi: "Juve, giusto cedere Fagioli. Miglior mercato quello del Como".

Scrive msn.com: Napoli, Conte tra filotto e pressione scudetto: "Godiamoci questa guerra di nervi con l'Inter" - Il tecnico azzurro alla vigilia del match con l'Empoli: "Calendario facile? Per chi deve salvarsi un punto e vita" ...

msn.com comunica: L'agente Canovi: "Crisi Napoli? ADL ha pensato troppo al bilancio e Conte usa sempre gli stessi" - “Il Napoli già da qualche partita ... l’operatore di mercato Dario Canovi: Quali sono le difficoltà? “Pur avendo una rosa più ampia Conte usa sempre gli stessi giocatori.

Si apprende da informazione.it: Napoli-Milan, Conte avvisato: l’avvertimento è chiaro - In attesa della gara di domenica tra Napoli e Milan, di fatto, in casa azzurra è arrivato un avviso per lo stesso Conte. Dopo il pareggio deludente rimediato contro il Venezia, di fatto ...