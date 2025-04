.com - Tendenze moda vintage: il passato che fa tendenza (di nuovo)

Leggi su .com

Life&People.it Nella, tutto torna. Ma oggi ilnon è più solo un vezzo nostalgico o una scelta alternativa: è una vera e propria dichiarazione di stile, identità e visione. Lenon rappresentano più una nicchia, ma un universo creativo che conquista passerelle, boutique e Instagram. E il 2025 si conferma l’anno in cui ilbrilla come non mai.Dimentica il concetto polveroso di “seconda mano”: oggi ilè selezione, curatela, consapevolezza. È sapere dove cercare, cosa scegliere e come abbinare. È mixare gli anni ’70 con gli anni 2000, trovare in un trench Anni ’80 un dettaglio attualissimo, riscoprire brand scomparsi e icone intramontabili. Ma quali sono le epoche, i capi e le ispirazioni che domineranno la scena? Ecco la guida definitiva per attraversare il tempo con stile.