Femminicidio a Spoleto ultimo saluto a Laura Papadia Hai avuto una vita troppo breve e una fine troppo brutta

ultimo saluto a Laura Papadia nessuno ha sorriso. Solo lacrime durante la cerimonia funebre che si è svolta stamattina alle 10 nella chiesa del cimitero di Sant'Orsola. Capo chino e un dolore composto da parte dei. Perugiatoday.it - Femminicidio a Spoleto, l'ultimo saluto a Laura Papadia: "Hai avuto una vita troppo breve e una fine troppo brutta" Leggi su Perugiatoday.it Si dice che a ogni matrimonio si piange e a ogni funerale si ride. Ma durante l'nessuno ha sorriso. Solo lacrime durante la cerimonia funebre che si è svolta stamattina alle 10 nella chiesa del cimitero di Sant'Orsola. Capo chino e un dolore composto da parte dei.

