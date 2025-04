Lodi 18enne accoltellato alla testa in treno c’è un arresto

treno fermo alla stazione di Lodi, dove un diciottenne italiano, con origini egiziane, è stato accoltellato alla testa da un coetaneo, cittadino colombiano residente nel Lodigiano. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale con ferite gravi, ma al momento è stata dichiarata fuori pericolo, anche se la prognosi resta riservata.L’aggressione si è verificata su un convoglio partito da Milano, su cui entrambi i giovani erano saliti. Una volta giunto alla fermata di Lodi, l’aggressore è sceso dal treno, ha legato un cane molosso a un palo nei pressi della stazione, poi ha indossato un passamontagna ed è risalito sullo stesso vagone. Con un coltello lungo trenta centimetri, ha colpito con violenza la vittima, che ha cercato di difendersi ma è crollata a terra sanguinante, con una profonda ferita alla testa. Thesocialpost.it - Lodi, 18enne accoltellato alla testa in treno: c’è un arresto Leggi su Thesocialpost.it Un episodio di estrema violenza si è consumato a bordo di unfermostazione di, dove un diciottenne italiano, con origini egiziane, è statoda un coetaneo, cittadino colombiano residente nelgiano. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale con ferite gravi, ma al momento è stata dichiarata fuori pericolo, anche se la prognosi resta riservata.L’aggressione si è verificata su un convoglio partito da Milano, su cui entrambi i giovani erano saliti. Una volta giuntofermata di, l’aggressore è sceso dal, ha legato un cane molosso a un palo nei pressi della stazione, poi ha indossato un passamontagna ed è risalito sullo stesso vagone. Con un coltello lungo trenta centimetri, ha colpito con violenza la vittima, che ha cercato di difendersi ma è crollata a terra sanguinante, con una profonda ferita

