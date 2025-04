Campania stop al terzo mandato La legge è incostituzionale

incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente, che ha già svolto due mandati consecutivi, di candidarsi per un terzo mandato. Lo ha sancito la Corte costituzionale, dopo la camera di consiglio svolta oggi pomeriggio. La motivazione: violato l'articolo 122 L'articolo 1 della legge regionale n. 16/2024 della Regione Campania, spiega Palazzo della Consulta, dopo aver previsto il principio generale di non immediata rieleggibilità dopo due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, "ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge". Con tale ultimo inciso, secondo i giudici costituzionali, "il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con la legge statale n. Agi.it - Campania, stop al terzo mandato. La legge è incostituzionale Leggi su Agi.it AGI - Èladella Regioneche consente al presidente della Giunta regionale uscente, che ha già svolto due mandati consecutivi, di candidarsi per un. Lo ha sancito la Corte costituzionale, dopo la camera di consiglio svolta oggi pomeriggio. La motivazione: violato l'articolo 122 L'articolo 1 dellaregionale n. 16/2024 della Regione, spiega Palazzo della Consulta, dopo aver previsto il principio generale di non immediata rieleggibilità dopo due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, "ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente". Con tale ultimo inciso, secondo i giudici costituzionali, "il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto delconsecutivo posto dal legislatore statale con lastatale n.

