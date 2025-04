Ospedale Ruggi messe a disposizione sedie di cortesia

Ruggi d’Aragona, ha messo a disposizione di utenti, con limitazione/riduzione temporanee della mobilità, sedie di cortesia per agevolare la possibilità di spostamento all’interno dell’Ospedale. Questa iniziativa rientra tra le azioni previste dal percorso di Umanizzazione dell’assistenza quale impegno del Ruggi nel rendere l’Ospedale il più possibile orientato ai bisogni della persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica. Un approccio alla persona non più inteso solo in funzione della cura della malattia, ma in grado di contemplarne bisogni di comunicazione, facilitazione dei processi, accoglienza multiculturale, etc. Decine di Utenti, giornalmente, data anche la complessa dislocazione dei vari corpi di fabbrica del Presidio, hanno usufruito delle sedie di cortesia, con elevato livello di gradimento e soddisfazione, mostrando di apprezzare l’iniziativa adottata al fine di favorire la fruibilità delle cure. Anteprima24.it - Ospedale Ruggi, messe a disposizione sedie di cortesia Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiNel novembre 2024 l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona, ha messo adi utenti, con limitazione/riduzione temporanee della mobilità,diper agevolare la possibilità di spostamento all’interno dell’. Questa iniziativa rientra tra le azioni previste dal percorso di Umanizzazione dell’assistenza quale impegno delnel rendere l’il più possibile orientato ai bisogni della persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica. Un approccio alla persona non più inteso solo in funzione della cura della malattia, ma in grado di contemplarne bisogni di comunicazione, facilitazione dei processi, accoglienza multiculturale, etc. Decine di Utenti, giornalmente, data anche la complessa dislocazione dei vari corpi di fabbrica del Presidio, hanno usufruito delledi, con elevato livello di gradimento e soddisfazione, mostrando di apprezzare l’iniziativa adottata al fine di favorire la fruibilità delle cure.

Ne parlano su altre fonti Ospedale Ruggi, messe a disposizione sedie di cortesia. Cristina Pagliarulo operata in ritardo al Ruggi: i Nas chiedono la cartella clinica. Il Braccio di San Matteo all’Ospedale Ruggi di Salerno. Camerota, operaio ha bisogno di sangue dopo incidente. Per donare bisogna fare 135 km e il sindaco organizza le navette per l'ospedale. Daniela Ruggi scomparsa a Montefiorino, un testimone l'avrebbe vista: "Era messa male". Ruggi: con l'opera di rifacimento stradale, parziale risoluzione per il parcheggio.

Come scrive telecolore.it: Recuperate le sedie di cortesia rubate all’Ospedale Ruggi - Due utenti avevano caricato in auto le sedie ignorando la presenza del dispositivo di geolocalizzazione che ha permesso alle Guardie Giurate dell’Azienda Univesitaria Ospedaliera, in collaborazione co ...

Come scrive quotidianosanita.it: Coronavirus. Da cliniche e ospedali privati messi a disposizione 1.300 letti in terapia intensiva e 40mila letti per acuti. Ecco la mappa - Per la terapia intensiva il numero maggiore di posti letto messi a disposizione dagli ospedali privati si registra in Lombardia con 334 letti di terapia intensiva, poi il Lazio con 279 ...

Secondo agro24.it: Nuovo Ospedale Ruggi, al via i lavori: modifiche alla viabilità - Sono ufficialmente iniziati ieri mattina i lavori di demolizione dell’edificio situato al margine nord del cantiere del nuovo ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. All’avvio dell’intervento era ...