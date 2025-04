Roma tanta fatica negli ultimi metri il dato che preoccupa Ranieri

La perla di Matias Soulé ha permesso alla Roma di pareggiare il derby, portando a casa un punto e alimentando la striscia di risultati utili consecutivi. L'1-1 con la Lazio però allontana le possibilità Champions dei giallorossi, che si trovano a cinque punti dal 4° posto, occupato momentaneamente dalla Juventus. Per poter sperare ancora e provare a ritornare alla vittoria, servirà però ritrovare quella verve offensiva che è andata scemando nelle ultime sfide.Anche nel derby infatti la Roma è sembrata spesso in difficoltà una volta presentatati nella trequarti avversaria, dove è mancata lucidità e qualità per arrivare alla conclusione. Nelle ultime settimane questi problemi sembrano essere aumentati ed un dato lampante lo conferma. Da sei partite a questa parte infatti i giallorossi, pur andando sempre a segno, non riescono a siglare più di una rete, fattore a cui andrà posto rimedio nelle restanti di campionato.

