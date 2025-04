Il comitato per la bonifica ex Buzzi nomina un consulente un esperto in aree industriali dismesse

comitato per la bonifica della ex Buzzi, a Santarcangelo, ha deciso di avvalersi della consulenza di un esperto in ambito di aree industriali dismesse che possa fornire il supporto scientifico necessario. La figura individuata è quella dell'architetto Massimo Bottini, consigliere nazionale di. Riminitoday.it - Il comitato per la bonifica ex Buzzi nomina un consulente, un esperto in aree industriali dismesse Leggi su Riminitoday.it Ilper ladella ex, a Santarcangelo, ha deciso di avvalersi della consulenza di unin ambito diche possa fornire il supporto scientifico necessario. La figura individuata è quella dell'architetto Massimo Bottini, consigliere nazionale di.

Ne parlano su altre fonti Il comitato per la bonifica ex Buzzi nomina un consulente, un esperto in aree industriali dismesse. Il comitato per la bonifica della ex Buzzi si affida ad un consulente per approfondire la questione bonifiche. I comitati si alleano e attaccano Sacchetti: "Ci ascolti sull’ex Buzzi". Ex Buzzi. Comitati uniti: ancora nessuna risposta dal Comune. Ex Buzzi. Comitati uniti: ancora nessuna risposta dal Comune. I comitati si alleano e attaccano Sacchetti: "Ci ascolti sull’ex Buzzi".

chiamamicitta.it riferisce: Santarcangelo, bonifica area ex Buzzi. Il comitato arruola un esperto - Il professionista parteciperà a tutti gli incontri con gli enti e istituzioni e li affiancherà nei controlli del sottosuolo ...

Segnala msn.com: "Ex Buzzi, bonifica prima di ogni progetto" - Il "Comitato per la bonifica della ex Buzzi Unicem" ha chiesto ufficialmente un incontro urgente con il sindaco di Santarcangelo di Romagna, Filippo Sacchetti. L’obiettivo del Comitato è chiaro ...

Lo riporta chiamamicitta.it: Santarcangelo, comitati: “Chiediamo un caffè con sindaco ma in Comune” - Il 4 aprile si sono riuniti i Referenti del Comitato di Cittadini per la bonifica della ex Buzzi e quelli del Comitato Sant’Ermete e San Martino Cittadini in Allerta, nell’occasione, hanno deliberato ...