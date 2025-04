Roma rapina con spray al peperoncino arrestato 19enne tunisino

spray al peperoncino e creato il panico tra i clienti. Così, approfittando del momento, ha rubato una collana da 3mila euro. Ad accorgersi del furto sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che stavano pattugliando la. Imolaoggi.it - Roma, rapina con spray al peperoncino: arrestato 19enne tunisino Leggi su Imolaoggi.it È entrato in una paninoteca in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via dei Gelsi, ha spruzzato loale creato il panico tra i clienti. Così, approfittando del momento, ha rubato una collana da 3mila euro. Ad accorgersi del furto sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile diche stavano pattugliando la.

