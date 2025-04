Anteprima24.it - Consorzio sociale S10, incontro per potenziare il servizio di asili nido

Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto sabato 11 aprile, presso l’Auditorium di Atena Lucana Scalo, un importantepromosso dalVallo di Diano-Tanagro-Alburni, che ha visto presenti il presidente Michele Di Candia, il direttore Antonio Florio, i membri del CDA dele i sindaci dei Comuni sede die micronidi dell’Ambito S10. Obiettivo della riunione è stato quello di programmare con largo anticipo il nuovo anno educativo 2025–2026, e di far fronte all’aumento della domanda di accesso ai servizi per l’infanzia.L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Presidente delMichele Di Candia, che ha sottolineato la necessità di individuare nuove soluzioni organizzative e logistiche per rispondere alle oltre 70 domande rimaste inevase nell’anno educativo in corso.