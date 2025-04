Attrice di White Lotus vittima di body shaming in uno sketch comico Sono stati meschini

White Lotus, Aimee Lou Wood, non ha trovato divertente la parodia del Saturday Night Live dello show di successo HBO, che includeva una presa in giro al suo personaggio, Chelsea, interpretata da una Sarah Sherman che indossava una dentatura posticcia molto pronunciata. "Ho trovato la cosa del SNL cattiva e poco divertente", ha scritto Wood in una serie di storie Instagram sullo sketch, trasmesso durante l'episodio del talk show nella serata di ieri. La parodia, intitolata The White Potus, ritraeva vari membri della famiglia Trump e dei loro alleati politici come personaggi in stile The White Lotus. Dichiarazione"Un vero peccato perché mi Sono divertita tantissimo a guardarlo, un paio di settimane fa. Sì, prendila in giro, certo, è di questo che parla la serie, ma ci sarà pur un modo più intelligente, più sfumato, meno volgare per farlo?" – Aimee Lou Wood via Instagram Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)James Austin Johnson interpreta un presidente Donald Trump sconsolato, simile al Timothy Ratliff di Jason Isaacs, mentre Chloe Fineman imita l'accento di Parker Posey per impersonare Melania Trump.

