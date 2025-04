Strage di via Mariti nuovo capitolo ai domiciliari l’ex amministratore della Rdb

Strage di via Mariti, nuovo capitolo. Sono scattati oggi gli arresti domiciliari per Alfonso D’Eugenio, ex amministratore della Rdb Ita la società produttrice della trave crollata il 16 febbraio 2024, e le misure interdittive del divieto di esercitare la professione di ingegnere, per nove, per il responsabile tecnico di produzione Carlo Melchiorre, per il quale la procura aveva richiesto gli arresti domiciliari. Interdizione di sei mesi invece per il direttore dei lavori Marco Passaleva. A deciderlo il gip del tribunale di Firenze, Antonella Zatini, nei giorni scorsi. La misura è stata eseguita dagli agenti della squadra mobile di Firenze. Per D'Eugenio, sussiste il rischio si reiterazione di reati. Inoltre, l'atteggiamento tenuto dall'ex numero uno di Rdb, ha indotto il giudice a pensare che l'uomo non abbia maturato alcuna presa di distanza dalle condotte che ha contribuito a commettere. Lanazione.it - Strage di via Mariti, nuovo capitolo: ai domiciliari l’ex amministratore della Rdb Leggi su Lanazione.it Firenze, 14 aprile 2025 –di via. Sono scattati oggi gli arrestiper Alfonso D’Eugenio, exRdb Ita la società produttricetrave crollata il 16 febbraio 2024, e le misure interdittive del divieto di esercitare la professione di ingegnere, per nove, per il responsabile tecnico di produzione Carlo Melchiorre, per il quale la procura aveva richiesto gli arresti. Interdizione di sei mesi invece per il direttore dei lavori Marco Passaleva. A deciderlo il gip del tribunale di Firenze, Antonella Zatini, nei giorni scorsi. La misura è stata eseguita dagli agentisquadra mobile di Firenze. Per D'Eugenio, sussiste il rischio si reiterazione di reati. Inoltre, l'atteggiamento tenuto dall'ex numero uno di Rdb, ha indotto il giudice a pensare che l'uomo non abbia maturato alcuna presa di distanza dalle condotte che ha contribuito a commettere.

