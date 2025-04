Venezia presenta a Osaka la sua rete di imprese cultura e sostenibilità VIDEO

Osaka, che ha visto Venezia al centro di dibattiti e presentazioni su cultura, innovazione e sostenibilità, coordinati dal direttore operativo di Vela Spa, Fabrizio D'Oria. La giornata è iniziata con il panel.

