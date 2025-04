Panorama.it - Erdogan punta a un ruolo centrale nel conflitto russo-ucraino

La Turchiaa ritagliarsi uncrescente nella questione ucraina. Domenica, il ministero della Difesa turco ha annunciato che, martedì e mercoledì, si terrà ad Ankara un incontro sulla sicurezza del Mar Nero con i rappresentanti militari di altri Paesi. Non è esattamente chiaro a quali Paesi si faccia riferimento. Tuttavia, secondo il Kyiv Independent, saranno presenti anche rappresentanti di Ucraina e Russia. Non solo. Sabato, il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha avuto un incontro con l’omologo, Sergej Lavrov, in occasione dell’Antalya Diplomacy Forum nella Turchia meridionale. I due hanno discusso del cessate il fuoco in Ucraina, ma anche di Siria e Gaza. A margine dello stesso forum, il ministro degli Esteri, Andrii Sybiha, ha avuto parole di elogio per ilturco nel, definendolo “inestimabile”.