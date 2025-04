Lo scippano alla Juventus torna in Premier per 30 milioni

alla Premier League e offerta importante sul tavoloLa Juventus continua la sua marcia verso la Champions, con Tudor che contro il Lecce colleziona la sua seconda vittoria in tre partite dal momento del suo arrivo in panchina al posto dell’esonerato Thiago Motta.Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itSette punti portati a casa e quarto posto riconquistato a spese del Bologna per la squadra bianconera, che ha cambiato marcia con l’allenatore croato al timone. Tudor è chiamato a centrare un posto tra le prime quattro anche per meritarsi la conferma alla guida della Juve, visto il contratto che lo lega alla ‘Vecchia Signora’ fino al Mondiale per Club. Come l’ex difensore, anche diversi giocatori della rosa bianconera restano in bilico e con il futuro ancora incerto alla Continassa. Calciomercato.it - Lo scippano alla Juventus: torna in Premier per 30 milioni Leggi su Calciomercato.it Si complica la trattativa per il club bianconero: offensiva dLeague e offerta importante sul tavoloLacontinua la sua marcia verso la Champions, con Tudor che contro il Lecce colleziona la sua seconda vittoria in tre partite dal momento del suo arrivo in panchina al posto dell’esonerato Thiago Motta.Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itSette punti portati a casa e quarto posto riconquistato a spese del Bologna per la squadra bianconera, che ha cambiato marcia con l’allenatore croato al timone. Tudor è chiamato a centrare un posto tra le prime quattro anche per meritarsi la confermaguida della Juve, visto il contratto che lo lega‘Vecchia Signora’ fino al Mondiale per Club. Come l’ex difensore, anche diversi giocatori della rosa bianconera restano in bilico e con il futuro ancora incertoContinassa.

Ne parlano su altre fonti Lo scippano alla Juventus: torna in Premier per 30 milioni. Occhio Juve, ti scippano il top player | Proposta monstre dalla Premier. Attenta Juve, ti scippano Yildiz! Arsenal e Liverpool pronte a fare follie per il turco. Mercato, Juve ti scippano Conceição! Giuntoli gioca il jolly.

Riporta msn.com: Juventus, Todibo apre a un nuovo colpo dalla Premier: i nomi - La Juventus sta rivoluzionando il proprio reparto ... Dopo averlo trattato invano la scorsa estate, i dirigenti bianconeri sono tornati sulle sue tracce proponendo un trasferimento a titolo ...

Secondo juvenews.eu: Juventus, è corsa a due per Rabiot: sirene dalla Premier per il francese - La Juventus lavora, oltre al mercato in entrata ... Il francese, secondo quando riportato da Juvefc.com, avrebbe attirato le attenzioni di due club di Premier League: il Chelsea campione d’Europa e ...

msn.com comunica: La Juventus torna alla carica per l’attaccante tedesco: idea per giugno? - Oltre alla Juventus, anche club della Premier League hanno manifestato interesse per Adeyemi, attratti dalle sue qualità tecniche e dalla giovane età. La competizione con le squadre inglesi ...