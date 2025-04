Ilgiornaleditalia.it - “Il Valore dello stile italiano tra cultura del buon vivere e alimentazione” presentato da Federalimentare

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy Martedì 15 aprile 2025, alle ore 10.30, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy (#giornatamadeinitaly2025), si svolgerà il convegno, promosso da, “Il Va