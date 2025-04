900letterario.it - Mario Vargas Llosa. Leggere è protestare contro le ingiustizie della vita

tenne un discorso a Stoccolma il 7 dicembre 2010 in occasione del conferimento del premio Nobel per la letteratura. Questo discorso si tiene presso l’Accademia Reale delle Scienze di Svezia a Stoccolma. Ci si sofferma, in primo luogo, sul titolo del discorso. La prospettiva in cui MVL si pone è quella del lettore, egli infatti parla di lettura e non di letteratura. Questo titolo contiene un’endiadi (=termineretorica classica, si usa per indicare un concetto unitario espresso attraverso l’uso di due sostantivi). Ciò che ci dice è che egli è diventato uno scrittore per la passione nutrita nei confrontiletteratura.L'articololeproviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.