UniCredit autorizzata all’acquisizione del 2999 di Commerzbank

UniCredit è stata autorizzata all’acquisizione del 29,99% di Commerzbank. L’Ufficio federale antitrust tedesco (Bundeskartellamt- Bfk) ha autorizzato l’acquisizione di una quota di Commerzbank da parte di UniCredit sotto il profilo degli aspetti del diritto delle fusioni.Rafforzamento posizione di mercato“La sola acquisizione di minoranza notificata rafforzerà la posizione di mercato di UniCredit nel settore del private e corporate banking in Germania. Abbiamo quindi esaminato attentamente i settori dei servizi finanziari particolarmente interessati. Altri concorrenti significativi sono attivi in tutti i settori, motivo per cui l’operazione ha dovuto essere approvata – ha dichiarato Andreas Mundt, presidente del Bfk – le indagini si sono concentrate sulle attività regionali con clienti privati e commerciali. Lapresse.it - UniCredit autorizzata all’acquisizione del 29,99% di Commerzbank Leggi su Lapresse.it è statadel 29,99% di. L’Ufficio federale antitrust tedesco (Bundeskartellamt- Bfk) ha autorizzato l’acquisizione di una quota dida parte disotto il profilo degli aspetti del diritto delle fusioni.Rafforzamento posizione di mercato“La sola acquisizione di minoranza notificata rafforzerà la posizione di mercato dinel settore del private e corporate banking in Germania. Abbiamo quindi esaminato attentamente i settori dei servizi finanziari particolarmente interessati. Altri concorrenti significativi sono attivi in tutti i settori, motivo per cui l’operazione ha dovuto essere approvata – ha dichiarato Andreas Mundt, presidente del Bfk – le indagini si sono concentrate sulle attività regionali con clienti privati e commerciali.

Come scrive ilsole24ore.com: Unicredit: antitrust tedesco, via libera ad acquisizione 29,99% di Commerzbank - L’Ufficio federale antitrust tedesco (Bundeskartellamt- Bfk) ha autorizzato l’acquisizione di una quota di Commerzbank da parte di UniCredit, sotto il profilo degli aspetti del diritto delle fusioni.

Lo riporta msn.com: Unicredit, Bce autorizza partecipazione in Commerzbank fino al 29,9% - (Adnkronos) - Via libera della Bce ad Unicredit ad aumentare la partecipazione in Commerzbank fino al 29,9%. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'istituto di credito. Secondo quanto riporta ...

Secondo soldionline.it: UniCredit, BCE autorizza ad aumentare la partecipazione in Commerzbank fino al 29,9% - UniCredit ha comunicato di aver ricevuto l'autorizzazione della BCE ad acquisire una partecipazione diretta in Commerzbank fino al 29,9%. L'istituto bancario ha precisato che la tempistica ...