Romatoday.it - "Rapina allo zoo", spettacolo per bambini

Leggi su Romatoday.it

Domenica 27 aprile alle 11.00 , presso il teatro in casa – Interno 13 (via Casilina, 431) ci sarà loperzoo” messo in scena da Piera Fumarola con pupazzi e attori.Durante l'ora d'aria degli animali dello zoo “ Buoni e Belli” sparisce la cassaforte dalla stanza.