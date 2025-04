Cosa fa oggi Danilo Bertazzi Tonio Cartonio della Melevisione

Tonio CarTonio, lo stravagante e tenero abitante del Fantabosco che per anni ha incantato bambini (e genitori) su Rai 3. Ma oggi, Danilo Bertazzi è molto più di un personaggio televisivo amato: è un artista maturo, impegnato e capace di reinventarsi, restando fedele a sé stesso e al suo pubblico. Di quegli anni ricorda ancora l’affetto ricevuto e il momento più difficile, quello in cui si era visto costretto ad andare in onda con le flebo collegate al corpo. La trasmissione andò in onda anche l’11 settembre 2001, nei minuti seguenti all’attentato alle Torri Gemelle, e venne interrotta bruscamente per dare la notizia.L’addio alla MelevisioneDopo aver lasciato la Melevisione nel 2004, Danilo Bertazzi – che si è sposato nel 2024 – ha attraversato una fase complicata della sua carriera. Dilei.it - Cosa fa oggi Danilo Bertazzi, “Tonio Cartonio” della Melevisione Leggi su Dilei.it Per molti è e sarà sempreCar, lo stravagante e tenero abitante del Fantabosco che per anni ha incantato bambini (e genitori) su Rai 3. Maè molto più di un personaggio televisivo amato: è un artista maturo, impegnato e capace di reinventarsi, restando fedele a sé stesso e al suo pubblico. Di quegli anni ricorda ancora l’affetto ricevuto e il momento più difficile, quello in cui si era visto costretto ad andare in onda con le flebo collegate al corpo. La trasmissione andò in onda anche l’11 settembre 2001, nei minuti seguenti all’attentato alle Torri Gemelle, e venne interrotta bruscamente per dare la notizia.L’addio allaDopo aver lasciato lanel 2004,– che si è sposato nel 2024 – ha attraversato una fase complicatasua carriera.

Ne parlano su altre fonti Cosa fa oggi Danilo Bertazzi, “Tonio Cartonio” della Melevisione. Danilo Toninelli, l'ex M5S compie 50 anni e mostra gli addominali scolpiti: «Non mi sono mai sentito meglio»,. Assicuratore, pendolare e youtuber: la nuova vita di Danilo Toninelli. I Nomadi e lo storico frontman Danilo Sacco tornano insieme. Eterno Toninelli, l'ex ministro assicuratore in prima linea per l'Elevato Grillo. M5S, Toninelli e lo sfogo social: "Non posso permettermi neanche il tonno".

Nota di msn.com: Danny Quinn ospite a La volta buona, cosa fa oggi l'attore? I dodici fratelli, l'eredità persa del padre, la moglie aristocratica e la figlia - Torna come ogni lunedì l'appuntamento con La Volta Buona su Rai 1. Da Massimiliano Varrese a Federica Cifola, passando per Danilo Brugia ...

Nota di msn.com: Massimiliano Varrese ospite a La volta Buona, cosa fa oggi l'ex Carramba Boys? Età, la fidanzata, la vita privata, la figlia e la carriera - Da Caterina Balivo arrivano i Carramba Boys. Reduci dal successo del tour Back to the 90's, Massimiliano Varrese, Danilo Brugia e Billo, ex Carramba Boys ripercorreranno la musica ...

Segnala msn.com: Massimiliano Varrese ospite da Caterina Balivo, cosa fa oggi l'ex Carramba Boys? Età, dove vive, la fidanzata, la vita privata, la figlia e la carriera - Massimiliano Varrese, Danilo Brugia e Billo, ex Carramba Boys, reduci dal successo del tour Back to the 90's, ripercorreranno la musica e l'energia degli anni '90, condividendo il loro personale ...