Si arrampica su un palazzo in piazza Duomo denunciato climber 21enne

climber 21enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato mentre cercava di arrampicarsi su un palazzo di piazza Duomo 19 che afferisce alla Galleria Vittorio Emanuele, nei portici settentrionali di piazza Duomo. Il precedente Il giovane, di origine kazaka, era stato già identificato l'11 aprile scorso dopo essersi arrampicato sui tetti dell'Università Statale. Gesto che era stato ripreso su un social e che aveva fatto scattare un intervento dei pompieri. La “scalata” notturna Ieri notte, intorno all'1.30, il giovane è stato visto mentre si arrampicava sulle impalcature della facciata del palazzo, quasi all'angolo con via Mengoni, dove si trovano alcuni uffici del Comune. Alla fine gli agenti delle Volanti lo hanno denunciato per violazione di domicilio e tentato furto (anche se probabilmente si trovava sulle impalcature, appunto, per una bravata). Ilgiorno.it - Si arrampica su un palazzo in piazza Duomo: denunciato climber 21enne Leggi su Ilgiorno.it Milano – Unè statodalla Polizia di Stato mentre cercava dirsi su undi19 che afferisce alla Galleria Vittorio Emanuele, nei portici settentrionali di. Il precedente Il giovane, di origine kazaka, era stato già identificato l'11 aprile scorso dopo essersito sui tetti dell'Università Statale. Gesto che era stato ripreso su un social e che aveva fatto scattare un intervento dei pompieri. La “scalata” notturna Ieri notte, intorno all'1.30, il giovane è stato visto mentre siva sulle impalcature della facciata del, quasi all'angolo con via Mengoni, dove si trovano alcuni uffici del Comune. Alla fine gli agenti delle Volanti lo hannoper violazione di domicilio e tentato furto (anche se probabilmente si trovava sulle impalcature, appunto, per una bravata).

