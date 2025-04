Pasalic sempre più leggenda dell’Atalanta eguagliato Papu Gomez per goal in nerazzurro I numeri

Pasalic sempre più leggenda di questa Atalanta: raggiunto Papu Gomez per reti segnate con la maglia nerazzurra. I numeri Oltre all’ottimo Mateo Retegui, alla festa dell’Atalanta si è aggiunto anche il solito Mario Pasalic: una rete che non solo ha ipotecato il match, ma ha anche fatto si che il trequartista nerazzurro raggiungesse un record . Calcionews24.com - Pasalic sempre più leggenda dell’Atalanta: eguagliato Papu Gomez per goal in nerazzurro. I numeri Leggi su Calcionews24.com piùdi questa Atalanta: raggiuntoper reti segnate con la maglia nerazzurra. IOltre all’ottimo Mateo Retegui, alla festasi è aggiunto anche il solito Mario: una rete che non solo ha ipotecato il match, ma ha anche fatto si che il trequartistaraggiungesse un record .

Come scrive fcinter1908.it: VIDEO / Da Pasalic a Darmian e Dodo, chi è il più sottovalutato in Serie A? - Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...

Scrive fcinter1908.it: Pasalic: “Inter la più forte in Italia, contro di loro non abbiamo soluzioni” - Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Croazia in vista della sfida con la Francia in Nations League, Mario Pasalic ha parlato anche del KO contro l'Inter in campionato: ...

Nota di video.sky.it: Pasalic: “Orgoglioso di essere il croato con più gol in A” - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...