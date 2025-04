Playboi Carti ritorna al primo posto della Classifica Billboard Elton John e Brandi Carlile entrano in top ten

Playboi Carti torna in vetta alla Classifica degli album Billboard 200, con 64.000 unità equivalenti di album guadagnate negli Stati Uniti nella settimana conclusasi il 10 aprile, secondo Luminate. Di questa cifra, il 96% è stato determinato dall’attività di streaming.L’ultimo album del rapper ha guadagnato 64.000 unità nell’ultima settimana di rilevamento, e segna la somma settimanale più bassa per un album alla #1 da oltre un anno, dalla Classifica del 20 gennaio 2024, quando One Thing at a Time di Morgan Wallen era al primo posto con 61.000 unità. Delle 64.000 unità album equivalenti guadagnate da Music nella settimana conclusasi il 10 aprile, le unità SEA sono 61.500 (in calo del 27%; equivalgono a 84,61 milioni di stream ufficiali on-demand delle canzoni del set; è al n. 1 per la quarta settimana nella Top Streaming Albums), le vendite dell’album sono 2. Metropolitanmagazine.it - Playboi Carti ritorna al primo posto della Classifica Billboard: Elton John e Brandi Carlile entrano in top ten Leggi su Metropolitanmagazine.it torna in vetta alladegli album200, con 64.000 unità equivalenti di album guadagnate negli Stati Uniti nella settimana conclusasi il 10 aprile, secondo Luminate. Di questa cifra, il 96% è stato determinato dall’attività di streaming.L’ultimo album del rapper ha guadagnato 64.000 unità nell’ultima settimana di rilevamento, e segna la somma settimanale più bassa per un album alla #1 da oltre un anno, dalladel 20 gennaio 2024, quando One Thing at a Time di Morgan Wallen era alcon 61.000 unità. Delle 64.000 unità album equivalenti guadagnate da Music nella settimana conclusasi il 10 aprile, le unità SEA sono 61.500 (in calo del 27%; equivalgono a 84,61 milioni di stream ufficiali on-demand delle canzoni del set; è al n. 1 per la quarta settimana nella Top Streaming Albums), le vendite dell’album sono 2.

Ne parlano su altre fonti Ariana Grande ritorna al primo posto della classifica Billboard con “Eternal Sunshine”. The Weeknd torna con il singolo “Dancing in the Flames”, primo estratto dal nuovo album “Hurry Up Tomorrow”. Ascolta Die Lit, il disco di Playboi Carti. Before the fame: da dove viene Playboi Carti?. @ MEH è il nuovo videoclip di Playboi Carti!. Playboi Carti ritorna al primo posto della Classifica Billboard: Elton John e Brandi Carlile entrano in top ten.

billboard.it comunica: Ma quando esce “I AM MUSIC” di Playboi Carti? - In “I AM MUSIC” di Playboi Carti ci sarà anche Kendrick Lamar? DJ Akademiks ha dichiarato di aver ascoltato l’album giovedì e lo ha già definito un “classico del primo giorno” e sembra che abbia fatto ...