Agi.it - Carlo e Camilla da Villa Pamphili al Mattatoio. Nel discorso in Parlamento il re cita Falcone e ricorda la partigiana Del Din

Leggi su Agi.it

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto aPamphilj re. Ad assistere all'arrivo, decine di giornalisti e fotografi, mentre i Lancieri di Montebello erano schierati lungo il tappeto rosso per rendere omaggio. La premier e il sovrano britannico hanno avuto un breve colloquio. Non era presente la regina, impegnata in una visita presso l'istituto scolastico Manzoni. Reè arrivato a bordo della sua tradizionale Bentley State Limousine color amaranto. Insieme alla presidente Meloni ha poi passato in rassegna la Guardia d'Onore. Arrivati davanti all'ingresso della, i due si sono fermati per una stretta di mano davanti ai fotografi. Al termine dell'incontro conIII, Meloni riceverà anche la regina Rania di Giordania. AlIl secondo appuntamento romano di oggi per il sovrano è stato all'expoco dopo le 11:30, accolto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.