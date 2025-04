Agi.it - Grillo è tornato: "Riprendiamoci i dati contro lo strapotere delle big tech Usa"

AGI - Tra l'approccio, quasi apocalittico, del guru del web e una sorta di sovranismo digitale in salsa europea. A metà l'attualità e gli echi'visioni'origini, Beppetorna sul suo Blog con una lunga e articolata analisi che parte dalla cronaca dei dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump e giunge alla conclusione che, più che le merci, i veri beni da proteggere sono quelli immateriali. 'Non con i dazi, ma con i', è il titolo del post del fondatore del M5s. Che, al termine della sua disamina, snocciola una serie di proposte per preservare questo patrimonio di informazioni dallo'Big' americane. "Serve dare alle persone un modo semplice per riprendersi ciò che è loro", esorta l'ormai ex Garante dei Cinque Stelle. Unasoluzioni, suggerisce, è "un aggregatore personale di, uno strumento sotto il pienollo dell'utente, che raccolga tutto ciò che produciamo online (ricerche, cronologia, acquisti, spostamenti, documenti) che ci permetta di decidere cosa condividere, con chi e a che condizioni, un portafoglio dei, insomma, che metta fine al modello in cui siamo noi il prodotto e altri a fare cassa".