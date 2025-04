Lapresse.it - Laurea della ministra Calderone, la procura di Roma apre un fascicolo

Ladiha aperto una modello 45 – senza ipotesi di reato né indagati – dopo l’esposto presentato da Saverio Regasto, professore all’Università degli studi di Brescia, in merito allaconseguita dalladel Lavoro, Marina, presso la Link Campus University. Il docente di diritto pubblico comparato scrive nell’esposto di verificare se i titoli di studiosiano stati conseguiti regolarmente, dopo che un’inchiesta del Fatto Quotidiano ha riportato cheavrebbe sostenuto esami di sabato e domenica, giorni in cui normalmente gli atenei sono chiusi, e si sarebbeta in un periodo in cui il marito era membro del Consiglio di amzione dell’università. Laè assistita dall’avvocato Cesare Placanica.: “Nessun indagato nel, pronta alla contro denuncia”“Prendo atto con grande soddisfazione quanto comunicatomi dal mio legale, avvocato Cesare Placanica, ossiadeterminazione deltoreRepubblica presso il Tribunale diche, con riferimento all’esposto sporto nei miei confronti in relazione al mio percorso universitario, ha sancito l’inesistenza di ogni ipotesi di reato e di conseguenza non ha iscritto alcun indagato nel registro delle notizie di reato.