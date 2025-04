Lavoro presentato il comitato regionale per il sì al referendum

Sono circa 250 i comitati territoriali, comunali, intercomunali e di quartiere in Liguria per il sì al referendum sul Lavoro dell'8 e 9 giugno. Questa mattina è stato presentato il comitato regionale, espressione territoriale del comitato Nazionale, che nasce con l'obiettivo di sensibilizzare.

