Truffe Inps via sms attenzione al link da cliccare

Inps che contiene un link cliccabile riguardante pagamenti in arrivo o pratiche in corso, è bene diffidare. L’Istituto rilancia l’allerta su Truffe e frodi informatiche che sfruttano l’autorevolezza degli enti pubblici per carpire dati personali e sensibili. L’occasione è anche utile per ricordare a tutti i cittadini come verificare in modo sicuro lo stato di pagamenti e richieste: le informazioni ufficiali sono sempre disponibili accedendo direttamente all’area riservata MyInps, senza mai passare da link presenti nei messaggi.La truffa del finto messaggioI dati sottratti tramite Truffe informatiche possono essere utilizzati per varie attività illecite, tra cui il furto d’identità digitale, come lo Spid, oppure per la vendita di documenti personali nel dark web. Quifinanza.it - Truffe Inps via sms, attenzione al link da cliccare Leggi su Quifinanza.it Se ricevi un messaggio apparentemente inviato dall’che contiene uncliccabile riguardante pagamenti in arrivo o pratiche in corso, è bene diffidare. L’Istituto rilancia l’allerta sue frodi informatiche che sfruttano l’autorevolezza degli enti pubblici per carpire dati personali e sensibili. L’occasione è anche utile per ricordare a tutti i cittadini come verificare in modo sicuro lo stato di pagamenti e richieste: le informazioni ufficiali sono sempre disponibili accedendo direttamente all’area riservata My, senza mai passare dapresenti nei messaggi.La truffa del finto messaggioI dati sottratti tramiteinformatiche possono essere utilizzati per varie attività illecite, tra cui il furto d’identità digitale, come lo Spid, oppure per la vendita di documenti personali nel dark web.

