Togliere Onana non ha risolto i problemi dello United il suo vice Bayindir ha fatto quasi peggio Bbc

Bayindir in porta al posto di Andre Onana contro il Newcastle, ma la situazione è degenerata nuovamente, perché lo United ha perso 4-1 e il portiere turco ha fatto un grosso errore sul quarto gol degli avversari. Togliere Onana non ha risolto i problemi dello United. La Bbc scrive: Amorim ora deve affrontare una decisione potenzialmente decisiva per la stagione per il match di Europa League: richiamare Onana tra i titolari, o fidarsi di nuovo di Bayindir. L'ex Inter non aveva disputato una buona partita contro il Lione, fatali due errori nei due gol avversari. Dall'inizio della scorsa stagione, il 29enne ha commesso otto errori che hanno portato al gol in tutte le competizioni, il maggior numero di qualsiasi portiere che gioca per un club di Premier League.

