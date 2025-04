Giornata emofilia Fedemo Donne spesso non adeguatamente assistite

Giornata mondiale dell'emofilia (Gme) che si celebra il 17 aprile. "Garantire diagnosi e parità di accesso a trattamenti e terapie, in particolare alle Donne con emofilia e malattie emorragiche congenite (Mec), spesso ancora troppo sottodiagnosticate" è l'appello lanciato alle istituzioni da Fedemo, Federazione delle associazioni.

