Consegnati i lavori di ripristino della biblioteca di Aci Sant Antonio

lavori legati al ripristino di una parte della struttura rimasta danneggiata dopo il sisma del 26 dicembre del 2018. Per l’occasione erano presenti il sindaco, Quintino Rocca, il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni. Cataniatoday.it - Consegnati i lavori di ripristino della biblioteca di Aci Sant'Antonio Leggi su Cataniatoday.it E' avvenuta questa mattina la consegna deilegati aldi una partestruttura rimasta danneggiata dopo il sisma del 26 dicembre del 2018. Per l’occasione erano presenti il sindaco, Quintino Rocca, il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni.

Ne parlano su altre fonti Consegnati i lavori di ripristino della biblioteca di Aci Sant'Antonio. Biblioteca Panizzi. La sfida del Pnrr, 50 milioni per oltre 30 cantieri cittadini: consegna dei lavori entro marzo 2026. Pnrr: dal Palasport al Mercato delle Erbe passando per la Mole e la biblioteca. Ecco come avanzano i cantieri del centro. Partiti i lavori per sistemare la biblioteca di Melzo: poi passerà al Comune. Centocelle avrà la sua biblioteca: consegnato il progetto definitivo da 1,4 milioni.

Come scrive catanianews.it: Catania, consegnati lavori per ripristino di alloggi Iacp coinvolti nell’esplosione in via Gualandi - Avviati i cantieri per il ripristino di sei alloggi al piano terra di tre palazzine ... l’ingegnere capo del Genio civile di Catania Gaetano Laudani, ha consegnato i lavori per ristrutturare gli ...

Come scrive livesicilia.it: Esplosione a Catania, consegnati i lavori per gli alloggi Iacp - CATANIA – Avviati i cantieri per il ripristino di sei alloggi al piano ... Genio civile di Catania Gaetano Laudani, ha consegnato i lavori per ristrutturare gli immobili ai civici 2, 9 e 13 ...