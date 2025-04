L’assurdo e inaspettato successo di In viaggio con Pippo

viaggio con Pippo, una di quelle col bollino argentato che ci hanno insegnato essere delle persone oneste, e dateglielo in pasto. Perché, fidatevi, non esiste un cartolina migliore di quella piccola perla per raccontare un’epoca d’oro per l’animazione disneyana. Un cult generazionale amato da chiunque sia nato tra gli anni Ottanta e Novanta, ma talmente universale nei temi da essere bello e significativo anche oggi. Da molti considerato un Classico Disney, In viaggio con Pippo in realtà non lo è, perché quando uscì nel 1995 il Classico Disney ufficiale di quell’anno fu Pocahontas, che costò 3 volte più di lui. Ecco, il budget di In viaggio con Pippo è emblematico, perché ci fa capire quanto anche la Disney stessa non ci credesse più di tanto, considerandolo una produzione secondaria. Screenworld.it - L’assurdo e inaspettato successo di In viaggio con Pippo Leggi su Screenworld.it Se qualcuno dovesse chiedervi come sono stati gli anni Novanta, fate così. Prendete una VHS di Incon, una di quelle col bollino argentato che ci hanno insegnato essere delle persone oneste, e dateglielo in pasto. Perché, fidatevi, non esiste un cartolina migliore di quella piccola perla per raccontare un’epoca d’oro per l’animazione disneyana. Un cult generazionale amato da chiunque sia nato tra gli anni Ottanta e Novanta, ma talmente universale nei temi da essere bello e significativo anche oggi. Da molti considerato un Classico Disney, Inconin realtà non lo è, perché quando uscì nel 1995 il Classico Disney ufficiale di quell’anno fu Pocahontas, che costò 3 volte più di lui. Ecco, il budget di Inconè emblematico, perché ci fa capire quanto anche la Disney stessa non ci credesse più di tanto, considerandolo una produzione secondaria.

Potrebbe interessarti anche:

Il figlio dello chef Minguzzi ucciso a Istanbul i genitori | “Accoltellato a 14 anni senza motivo”

Jessica e Luca Calvani finito il Grande Fratello è il momento di parlare cosa c’è stato davvero tra loro

Grande Fratello Jessica è la seconda finalista i commenti degli inquilini

Ti ho detto di no lasciami stare Grande Fratello lite tra Helena e Zeudi dopo le eliminazioni



Ne parlano su altre fonti La strage di Paulilatino: Mario, Roberto e Giovanni morti durante la gita in moto. L'incontro, il viaggio e il. L’assurdo e inaspettato successo di In viaggio con Pippo.

Come scrive msn.com: L’assurdo e inaspettato successo di In viaggio con Pippo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Lo riporta msn.com: Un ruolo inaspettato, un viaggio verso il successo attoriale - Una riflessione sull'approdo a un ruolo di attore inaspettato ma emozionante. "Aiutiamo Rania", la cantante olandese dal successo in Germania alla vita in strada in Italia - Chi l'ha visto?