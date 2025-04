Incidente in autostrada lo scontro vicino allo svincolo di Roccalumera

Incidente in autostrada. E' accaduto intorno alle 12, poco prima dello svincolo di Roccalumera in direzione Catania. Secondo le prime informazioni sarebbero due le auto coinvolte nel sinistro. Si registrano rallentamenti perché una vettura occupa di traverso la carreggiata. Sul posto.

