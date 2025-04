Puntomagazine.it - Ecopneus: In Campania raccolte oltre 13.800 tonnellate di pneumatici fuori uso nel 2024

Complessivamenteha raccolto e avviato al riciclo l’equivalente in peso di circa 1.528.000da autovettura e soddisfatto 3.739 richieste di prelievo presso i punti di raccolta serviti nella regioneIn, il sistema di raccolta e riciclo degli PFU-Uso gestito da, la società senza finalità di lucro principale operatore della gestione dei PFU in Italia, ha raccolto e avviato al riciclo 13.856di PFU su tutto il territorio regionale nel.Un quantitativo equivalente a circa 1.528.000da autovettura che, se disposti in fila, coprirebbero una lunghezza pari a quasi tre volte l’intera costa campana.Questo importante risultato è stato raggiunto grazie a un sistema efficiente che ha permesso di soddisfare 3.739 richieste di prelievo presso i punti di raccolta sul territorio della regione, tra gommisti, stazioni di servizio e autofficine.