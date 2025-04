Agguato a Valente svolti gli accertamenti tecnici sui cellulari le indagini proseguono

accertamenti tecnici irripetibili sui telefoni cellulari sequestrati nell’ambito delle indagini sul ferimento di Luigi Valente, il diciannovenne colpito da un colpo d’arma da fuoco alla schiena lo scorso 19 gennaio, intorno alle ore 20:35, in Via. Avellinotoday.it - Agguato a Valente, svolti gli accertamenti tecnici sui cellulari: le indagini proseguono Leggi su Avellinotoday.it Sono stati eseguiti nella mattinata odierna gliirripetibili sui telefonisequestrati nell’ambito dellesul ferimento di Luigi, il diciannovenne colpito da un colpo d’arma da fuoco alla schiena lo scorso 19 gennaio, intorno alle ore 20:35, in Via.

Ne parlano su altre fonti Agguato a Valente, svolti gli accertamenti tecnici sui cellulari: le indagini proseguono.

ilmattino.it comunica: Avellino, agguato a Luigi Valente: al setaccio i cellulari - Va avanti l'inchiesta sul ferimento di Valente a Rione Mazzini. Fissati gli accertamenti irripetibili su due cellulari sequestrati dagli inquirenti. Il 14 aprile presso il ...

Nota di irpinianews.it: Agguato a Valente: accertamenti sui cellulari dei due ragazzi che lo soccorsero - La prima stranezza riguarda i cellulari e puo’ essere, anche perche’ sara’ l’accertamento tecnico a stabilirlo, proprio sui due in uso ai ragazzi. Quella sera non lo aveva in suo possesso Luigi ...