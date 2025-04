Topo Gigio all’Eurovision 2025 Il pupazzo italiano che incanterà il mondo

L'Eurovision Song Contest 2025, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, Svizzera, si prepara a essere un'edizione memorabile, e l'Italia non poteva scegliere un ambasciatore più iconico per annunciare i voti della giuria nazionale: Topo Gigio, il pupazzo più amato della televisione italiana, sarà il portavoce ufficiale dell'Italia nella serata finale. La notizia, anticipata sulla nostra testata e rilanciata con entusiasmo sui social, ha acceso l'immaginazione dei fan, pronti a vedere il Topo più famoso del mondo prendere il centro della scena in un contesto internazionale. Ma come è nata questa scelta sorprendente? E cosa rappresenta Topo Gigio per l'Italia e per l'Eurovision? Una scelta inaspettata ma perfetta L'annuncio che Topo Gigio sarà il portavoce dei voti italiani ha colto di sorpresa molti, ma non è difficile capire perché la RAI abbia puntato su di lui.

