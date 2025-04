Lei è Daphne Costantino Vitagliano presenta la nuova fidanzata in tv

Costantino Vitagliano, l’ex tronista di Uomini e Donne (o meglio, il primo tronista in assoluto) ha voluto presentare la sua nuova fidanzata Dafne: una pagina bella della sua via dopo il dolore della malattia. Malattia che è stato il punto di partenza dell’intervista, “Quando ti capitano queste cose cambia tutto, vedi le situazioni in altro modo. Ho dovuto affrontare cose da non crederci, devi superare il “perchè a me”, devi andare avanti”.>>“Alla fine è successo”. La decisione di Helena e Javier è arrivata. Zitti zitti, ma i fan super attenti se ne sono accorti“La mia è una malattia autoimmune è talmente nuova che sto facendo da “cavia”. Più che funzionando mi sta fermando ciò che mi è successo e la macchia è quasi sparita. La macchia mi stava ingrandendo l?aorta, poteva diventare sempre più grande ed esplodere. Leggi su Caffeinamagazine.it Durante l’ultima puntata di Verissimo, l’ex tronista di Uomini e Donne (o meglio, il primo tronista in assoluto) ha volutore la suaDafne: una pagina bella della sua via dopo il dolore della malattia. Malattia che è stato il punto di partenza dell’intervista, “Quando ti capitano queste cose cambia tutto, vedi le situazioni in altro modo. Ho dovuto affrontare cose da non crederci, devi superare il “perchè a me”, devi andare avanti”.>>“Alla fine è successo”. La decisione di Helena e Javier è arrivata. Zitti zitti, ma i fan super attenti se ne sono accorti“La mia è una malattia autoimmune è talmenteche sto facendo da “cavia”. Più che funzionando mi sta fermando ciò che mi è successo e la macchia è quasi sparita. La macchia mi stava ingrandendo l?aorta, poteva diventare sempre più grande ed esplodere.

