Uominiedonnenews.it - Marco Bonini, Vita Privata: Ecco Chi E’ Sua Moglie!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Scopri la storia affascinante di, attore e sceneggiatore romano, tra successi in TV, cinema e un amore per la scrittura che lo rende unico nel panorama italiano.: una carriera tra talento, versatilità e passione per il raccontoè uno di quegli artisti che non si lasciano incasellare facilmente. Attore, sceneggiatore, scrittore e intellettuale, ha costruito una carriera solida e variegata, lasciando il segno in teatro, cinema e televisione. Il suo percorso professionale è iniziato sul palcoscenico, ma è stato il grande schermo a dargli la prima vera opportunità: nel 1993, infatti, debutta al cinema con il film Estasi. Da lì in avanti, la sua carriera è un susseguirsi di ruoli importanti e progetti stimolanti.Già nel 1994 appare in TV nella serie L’ispettore Sarti, per poi recitare nel 1996 in Classe mista 3ª A.