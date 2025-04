Orrore a Roma est ritrovato tra i secchioni un gatto bruciato

Roma est, su via Don Primo Mazzolari, all’altezza di via Marcello Candia. Lì, gettato tra i secchioni della spazzatura, è stato ritrovato un gatto dato alle fiamme.gatto dato alle. Romatoday.it - Orrore a Roma est, ritrovato tra i secchioni un gatto bruciato Leggi su Romatoday.it Una scena terribile, crudele e senza giustificazioni. È quello che si sono trovati di fronte i residenti diest, su via Don Primo Mazzolari, all’altezza di via Marcello Candia. Lì, gettato tra idella spazzatura, è statoundato alle fiamme.dato alle.

