Attacco a Sumy per Trump si è trattato di un errore dei russi Merz va oltre Scholz sui Taurus

Gli agenti di polizia ucraini continuano ad evacuare la popolazione in prima linea a Pokrovsk, nella regione di Donetsk, mentre aumenta l'intensità del fuoco russo. Si tratta di un nodo stradale e ferroviario di rilevante importanza strategica. È salito a 119 il bilancio dei feriti nel raid russo di ieri a Sumy. Tra i ricoverati ci sono anche bambini.

